FLÓRIDA: Creche-escola na Vila Monteiro recebe obras de melhorias

A Prefeitura Municipal de Flórida Paulista contratou no final do ano passado uma empresa para a execução de obras de melhorias na creche-escola municipal Professora Yvonne de Oliveira Froio, localizada na Vila Monteiro.

De acordo com o contrato assinado pelo prefeito Wilson Fróio Junior está sendo construída uma cobertura na frente da creche-escola.

A obra visa garantir maior conforto e segurança às crianças atendidas diariamente no local, que agora poderão adentrar na unidade escolar protegida pela cobertura, que começa no portão e vai até o pátio da creche-escola.

Ainda a Prefeitura Municipal através do mesmo contrato, firmou com a empresa a execução de reparação e melhorias no telhado na Secretaria Municipal de Educação, localizada no centro da cidade.

A empresa contratada através de licitação para a realização do serviço é a firma floridense Antonio Carlos Pereira que executará as obras na creche-escola e na secretaria pelo valor total de R$ R$ 155.002,87.

As obras dos dois locais já estão em fase final de execução pela empresa contratada.