Polícia Rodoviária apreende carga de pasta base de cocaína em carreta na SP-294

Durante a operação “Paz e Proteção”, a Polícia Militar Rodoviária fez na tarde desta quinta-feira (10) uma grande apreensão de pasta base de cocaína na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), altura da Base Operacional de Adamantina.

De acordo com o policiamento rodoviário, uma carreta Volvo foi abordada no local, para o trabalho de fiscalização, quando o condutor apresentou nervosismo, condição que motivou uma busca detalhada ao veículo.



Em um compartimento da carreta os policiais encontraram o entorpecente, em tijolos, tratando-se de pasta base de cocaína.

Ao ser entrevistado, o condutor disse que carregou a droga em Corumbá (MS) e levaria para a cidade de São Paulo (SP). Pelo transporte do entorpecente, receberia R$ 8 mil.

Com a constatação, os policias rodoviários deram voz de prisão em flagrante ao motorista, por tráfico de drogas. Ele, junto com o entorpecente e o caminhão apreendidos, foram apresentados no final da tarde pela PM Rodoviária à Polícia Civil de Adamantina, para os demais encaminhamentos.