Decreto determina fechamento do Balneário de Panorama por tempo indeterminado

O documento é assinado pelo prefeito Carlos Hiroci Outi (PSDB) e pelo secretário municipal de Administração, José Cláudio de Almeida, e foi publicado nesta quinta-feira (10).

Para determinar o fechamento, foram levados em consideração que a “saúde é direito de todos e dever do Estado”, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, além da necessidade de evitar aglomerações para reduzir a disseminação do coronavírus e, assim, evitar sobrecarga dos sistemas de saúde.