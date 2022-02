FLÓRIDA: Projeto autoriza Prefeitura repassar R$ 55 mil para a Apae de Adamantina

No final do mês de dezembro, a Câmara Municipal de Flórida Paulista aprovou Projeto de Lei de autoria da Prefeitura Municipal autorizando o poder executivo celebrar parceria com a Associação de Pais e Amigos do Excepcional – Apae de Adamantina.

De acordo com o Projeto de Lei aprovado, fica autorizada a Prefeitura firmar parceria com a Apae de Adamantina, visando o desenvolvimento das atividades da entidade no exercício de 2022 podendo repassar o valor anual de até R$ 55 mil.

A parceria tem por finalidade custear as despesas com atendimento especializa do para pessoas com deficiência intelectual. Para receber o referido repasse mensal, a Apae de Adamantina deverá requerer a liberação dos recursos e estar devidamente cadastrada junto ao setor de contabilidade da Prefeitura Municipal.

A Apae deverá prestar contas quadrimestralmente dos valores recebidos da Prefeitura Municipal.

Em conversa com a reportagem do site e jornal Folha Regional, Wilson Fróio Junior ressaltou que a parceria entre a Prefeitura e a Apae de Adamantina é de grande importância para garantir o atendimento de floridenses na entidade que tem um serviço essencial para pessoas com deficiência intelectual.