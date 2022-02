IRAPURU: Via de acesso novamente apresenta problemas com as chuvas

A via de acesso ligando De Flora Rica a rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294) à cidade de Irapuru mais uma vez apresentou problemas com as fortes chuvas que caíram na região no último final de semana.

Na via de acesso próximo a cidade, por muito tempo apresenta problema de acúmulo de água das chuvas, sendo sempre um local perigoso.

O trecho pertence à concessionária da rodovia a Eixo SP, que recentemente fez uma concretagem para escoamento das águas, porém no último final de semana, com a chuva mais forte, o local mais uma vez apresentou grande acúmulo de água e barro.

O problema gerou reclamação de usuários através das redes sociais, uma vez que agora está sendo pago o pedágio e desta forma espera-se que os problemas sejam resolvidos.

No referido local, na via de acesso de Irapuru, devido ao problema de empoçamento de água das chuvas, já ocorreram diversos acidentes, inclusive com mortes, sendo que agora os usuários aguardam que o serviço seja feito para resolver definitivamente o problema que vem de muitos anos.