LUCÉLIA: Após seis anos, postos de saúde das vilas Cayres e Rennó são reabertos

Lucélia reabriu nesta segunda-feira (7) duas ESFs (Estratégias de Saúde da Família) que estavam fechadas há mais de seis anos. São as unidades de saúde das vilas Vilas Cayres e Rennó, o que motivou inclusive a mudança da Central Covid-19 para novo endereço.

Em 2015 esses espaços das vilas Cayres e Rennó foram fechados pela administração municipal sob alegação de dificuldades financeiras para o custeio, e em decorrência, também, de uma decisão judicial que julgou irregulares as contratações de funcionários dessas unidades, realizadas em 2001, 2007 e 2011, via Santa Casa, conforme divulgado à época.

Com a reabertura das ESFs das vilas Cayres e Rennó, somadas à ESF do Parque das Palmeiras e o Centro de Saúde (Postão), a rede de atenção básica em Lucélia passa a contar com quatro unidades de saúde. Segundo divulgou a administração municipal, as unidades irão disponibilizar atendimento em clínica geral, além da atuação das agentes comunitárias de saúde.