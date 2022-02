Dracena recebe Ministros da Educação e da Ciência e Tecnologia na segunda-feira

A Prefeitura de Dracena intensifica os preparativos para o evento Melhorias na Educação – Atendimento aos Municípios – na próxima segunda-feira, 14, na Faculdade REGES, com as visita do ministro da Educação Milton Ribeiro, o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) Marcelo Lopes da Ponte e o ministro da Ciência e Tecnologia Marcos Pontes. O evento está sendo organizado pelo prefeito André Lemos em parceria com o presidente do Conselho Municipal da Educação Valter Fernandes e da Faculdade REGES. Conta com o apoio das entidades municipalistas Associação dos Municípios da Nova Alta Paulista (AMNAP) e da União dos Municípios do Pontal do Paranapanema (UNIPONTAL).

O evento será promovido no salão nobre da REGES na Rod. Byron de Azevedo Nogueira, s/n (saída para Ouro Verde).

Na programação consta: 15h – 16h20: credenciamento dos participantes com entrega de relatório detalhado da situação educacional dos pleitos e necessidades do município; 16h – 16h20: visita ao espaço para implantação da Escola Cívico Militar; 16h30: abertura do evento – composição da mesa; 16h45 – 17h30: apresentação cultural; 17h30h – 18h30: Conferência Ministério da Educação pelo ministro Milton Ribeiro e o presidente do FNDE Marcelo Ponte; 18h30 – 19h: homenagens ao ministro da Educação e sr. Presidente do FNDE; 19h -19h30: entrega de pleitos e registro fotográfico com ministro da Educação/presidente FNDE.