OSVALDO CRUZ: Iniciada construção da sede do programa “Meu Pet”

A Prefeitura de Osvaldo Cruz deu início à construção da sede do Programa “Meu Pet Container” para atendimento de cães e gatos.

Quem passa pela Rua Guarantã, entre os bairros Promorar e Jardim Santa Tereza, vê uma obra de terraplanagem, que é o início da construção da sede do programa “Meu Pet Container” para atendimento de cães de gatos.

Através do programa, serão prestados atendimentos veterinários para animais de pequeno porte, beneficiando as famílias que não tenham condições de pagar pelo atendimento.

O Meu Pet Container é um programa do Governo do Estado de São Paulo, formado por uma estrutura de um mini hospital, com equipamentos e espaço para atendimentos, tudo dentro de um container.

A unidade deverá ter um investimento estimado em R$ 385 mil para a estrutura, incluindo equipamentos e mobiliário.

O consultório será formado por quatro contêineres com toda estrutura necessária para atendimento a cães e gatos, aptos a realizar exames e análises clínicas.