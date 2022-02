Filho do vice-prefeito de Osvaldo Cruz morre em acidente

Morreu na noite desta sexta-feira 11, Rafael Albertinazzi de 23 anos, filho do vice-prefeito de Osvaldo Cruz, Amilton Albertinazzi, em um acidente de trânsito.

As primeiras informações dão conta que Rafael Albertinazzi, retornava do estado de Minas Gerais para Osvaldo Cruz, quando se envolveu no acidente.

Ainda não se sabe as causas do acidente que tirou a vida do filho do vice-prefeito Amilton, a reportagem está acompanhando o caso e a qualquer momento mais informações.