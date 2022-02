DRACENA: Assuntos Viários prepara Plano de Mobilidade Urbana

O Conselho Municipal de Trânsito (Comutra) no final do mês de janeiro aprovou projeto que trata de algumas mudanças no trânsito dracenense.

O trabalho foi apresentado pelo Departamento de Assuntos Viários, por meio da Secretaria de Infraestrutura.

Conforme o diretor do departamento Anísio Almeida, está sendo providenciado um plano de mobilidade urbana, com objetivo de facilitar a circulação e deslocamento, para atender a necessidade da população dos bairros Palmeiras l, ll, lll e lV, Frei Moacir lll, São Cristóvão, Campo Belo l, ll e lll, Aroeiras e Novo Horizonte. A Rua Florianópolis estenderá a preferencial da Av. Alcides Chacon Couto até a Av. Washington Luiz, as ruas Porto Alegre e Belo Horizonte se tornarão preferencial da Rua Fortaleza até a Av. Alcides Chacon Couto e a Av. Vitória se tornará preferencial da Av. Joaquim André até a Av. José Bonifácio. Anísio explicou que a Rua Florianópolis, será uma via importante para o tráfego, porque além de atender os bairros, vai facilitar o deslocamento das viaturas do 25° Batalhão da Polícia Militar, (na Av. Alcides Chacon Couto) sentindo oeste da cidade. Já a Av. Vitória, terá um deslocamento mais ágil para veículos e ambulâncias, no sentido à Santa Casa.

As medidas anunciadas ainda entrarão em vigor, cuja data será informada com antecedência.