FLÓRIDA: Deputado estadual destina verba de R$ 150 mil para aquisição de ambulância

O prefeito Wilson Fróio Júnior e o vice-prefeito Sidnei Gazola foram informados esta semana sobre a destinação de uma verba para Flórida Paulista através do deputado estadual Rodrigo Gambale.

A verba foi viabilizada através da floridense e publicitária Tayslana Luana juntamente com o assessor José Roberto Costa, para o setor de Saúde de Flórida Paulista.

Na última quarta-feira (9), a publicitária Tayslana Luana esteve no gabinete do prefeito Fróio e confirmou a liberação do recurso financeiro no valor de R$ 150 mil que será destinado para a aquisição de uma ambulância para o atendimento da população floridense.

O prefeito Fróio ressaltou o trabalho da floridense e publicitária Tayslana Luana, bem como do assessor e agradeceu o deputado estadual Rodrigo Gambale.