IRAPURU: Vereadora cobra reabertura do Centro de Atendimento Covid

Em sessão da Câmara Municipal de Irapuru, a vereadora Rosinha Cicero (PSDB), apresentou indicação solicitando ao prefeito municipal junto a Secretaria Municipal de Saúde, que promova a imediata reabertura do Centro de Atendimento Covid no município, bem como contrate um médico para atender os pacientes portadores da Covid-19.

Ressaltou a vereadora que muitas pessoas estão reclamando que tem procurado os ESFs buscando atendimento médico, e muitas vezes não têm sido atendidos em virtude da grande demanda de pessoas acolhidas por causa da nova variante (Ômicron) da Covid-19.

Ainda de acordo com a vereadora, as pessoas portadoras da Covid-19 estão sendo atendidas pelos mesmos médicos que atendem nos dois ESFs, sendo que pessoas que não estão infectadas pelo vírus da Covid-19 estão tento contato com quem está infectado pelo vírus, contribuindo assim com a proliferação do vírus.

Para a vereadora tal situação precisa ser revista pela Prefeitura Municipal necessitando urgente a reabertura do Centro de Atendimento Covid no município, bem como contrate um médico para atender os pacientes portadores da Covid-19.