Não é hora de restrição, agora é hora de vacinação, diz Doria

Em um momento de alta na média móvel de mortes por covid-19 no estado, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), descartou a possibilidade de que medidas adicionais de restrição tenham que ser adotadas no estado em razão do momento da pandemia do novo coronavírus.

Para Doria, “não é hora de restrição”. “Agora é hora de vacinação”, completou o governador. “O que nós precisamos é que a população se vacine.” De acordo com o governador, o comitê científico não recomenda restrições neste momento.

Doria teve a companhia do secretário de Saúde, Jean Gorinchteyn, uma agenda de inauguração de um posto de saúde na cidade de Aguaí. O secretário sustentou a fala do governador dizendo que o estado está “há dez dias consecutivos com queda nas internações”.

“Isso nos dá muita tranquilidade de dizer que a vacina impactou na proteção à vida”, completou o secretário.