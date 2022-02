Covid longa: pacientes relatam alívio dos sintomas com antialérgico

Os antialérgicos podem ser aliados de pacientes que desenvolveram Covid longa. Este tipo de medicação foi capaz de aliviar sintomas persistentes da condição, como a fadiga. É isso que relata um estudo feito por pesquisadores das universidades da Califórnia, de Indiana e de Miami, publicado esta semana no Journal for Nurse Practitioners.

Os autores do estudo se concentraram nos casos de duas mulheres de meia-idade que se infectaram com o coronavírus em 2020 e continuaram a sentir os sintomas da doença mesmo após estarem curadas. Ambas as pacientes desenvolveram uma variedade de sintomas persistentes, incluindo fadiga, confusão mental e falta de resistência durante o exercício.

Uma delas também apresentou dores e inchaço nos dedos dos pés. As duas mulheres tinham histórico de alergias e, por isso, faziam uso de anti-histamínicos, de vez em quando, para controlar seus quadros alérgicos.

O estudo relata que uma das mulheres — alérgica a laticínios — consumiu acidentalmente um pedaço de queijo. Após tomar seu antialérgico (recomendado por seu médico) sentiu um “alívio considerável” de seus sintomas de Covid longa. Ela percebeu que sua fadiga diminuiu e seu comprometimento cognitivo melhorou. Os sintomas de Covid longa voltaram três dias após ela interromper o uso do anti-histamínico.