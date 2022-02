DRACENA: Ministro da Educação aprova implantação de colégio cívico militar

O ministro da Educação Milton Ribeiro confirmou ontem, 14, a instalação do Colégio Cívico-Militar no município de Dracena. O anúncio foi feito durante o evento ‘Melhorias na Educação – Atendimento aos Municípios’ – na Faculdade REGES, parceria na realização, por meio do seu presidente o professor José Gonzaga.

Ao fazer uso da palavra, o prefeito André Lemos arrancou aplausos do público, e o ministro Milton Ribeiro quebrou o protocolo se levantou da mesa principal e anunciou na tribuna, que Dracena terá o Colégio Cívico-Militar, sendo aplaudido de pé por todos que acompanhavam o evento no salão nobre a REGES.

O ministro Milton Ribeiro ressaltou que “o MEC quer ter como parceiros, prefeitos como o dracenense André Lemos, que tem vontade de trabalhar pela cidade, aplicar os recursos de maneira correta”. O Ministro da Educação citou que desde que assumiu o MEC houve a verificação de que mais de 700 prefeituras no Brasil que receberam dinheiro do Ministério não haviam prestado contas, o que não se deve admitir.

Afirmou ainda durante o seu discurso a importância da família, se reportou aos magistrados que estavam presentes, dizendo que tem uma filha juíza.

Durante o discurso o ministro Milton Ribeiro, outro momento que foi muito comemorado pelo público, foi quando a equipe do cerimonial do MEC apresentou um vídeo gravado pelo presidente Jair Bolsonaro, se reportando aos dracenenses em agradecimento por receber sua equipe e colocando o Governo Federal à disposição da população.

O prefeito André esteve em Brasília em dezembro do ano que passou e protocolou o pedido para o município contar com o Colégio Cívico-Militar. Na ocasião, também reivindicou a construção de uma nova sede para a Escola Ottília Braz Noguerol, no Jardim das Palmeiras; abertura de residência médica na Fundação Dracenense de Educação e Cultura (Fundec), pela Faculdade de Medicina e o credenciamento da Santa Casa como hospital de escola. Sobre esses pedidos, os processos estão em trâmite no MEC sendo analisados.

O dia de ontem entrou para a história da ‘Cidade Milagre’, que de forma inédita recebeu num único dia, 3 integrantes do primeiro escalão do Governo do Federal, e como pontuou o prefeito André Lemos, abrindo caminhos para que o município se desenvolva e se restabelece cada vez mais como polo educacional.

A comitiva federal contou com a presença, além do ministro responsável pelo MEC, também do ministro da Ciência e Tecnologia Marcos Pontes; do presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) Marcelo Lopes da Ponte; do diretor de Política para Escolas Cívico-Militares Gilson Passos de Oliveira; dos deputados federais General Peternelli e Coronel Tadeu.

As autoridades chegaram a Dracena em aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB), no Aeroporto Muliterno, na tarde de ontem. Foram recepcionados pelo prefeito André Lemos e primeira-dama Bianca Kozan Lemos; secretária de Educação Juliana Corrêa; presidente do Conselho Municipal de Educação Valter Fernandes; presidente da Câmara Municipal vereador Claudinei Millan Pessoa, assim como demais vereadores, representantes de igrejas evangélicas, imprensa, entre outros.

Antes do evento na REGES, a comitiva conheceu as amplas instalações do futuro Colégio Cívico-Militar que atualmente abriga a Escola Municipal de Ensino Técnico e Fundamental Prof.ª Izaura Sampaio, localizada no Bairro São Francisco.

A Polícia Militar acompanhou todo o trajeto da comitiva federal, garantindo a segurança de todos.