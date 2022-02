Operação contra o comércio ilegal de armas apreende rifle, carabina, revólver, pistolas e munições

A polícia alegou que o que foi encontrado com as armas apresentou documentação emitida pelo pelo Exercito Brasileiro, porém, devido ao desvio de finalidade, todo o material permanecerá apreendido À disposição da Justiça e o responsável será indiciado por comercio ilegal de munições.

Com uma das pessoas que adquiriu munição foi apreendida uma espingarda, sem registro e com a numeração raspada e ainda três cartuchos, sendo ele autuado em flagrante delito e encaminhado à Cadeia Pública de Presidente Venceslau (SP).

As investigações tiveram início após a análise dos materiais apreendidos na Operação Colubra, finalizada em outubro do ano passado. Os policiais civis constataram evidências que demonstram algumas transações e intermediações envolvendo armas de fogo, fato que foi corroborado posteriormente, com a apreensão de algumas munições e do smartphone de um comerciante de Presidente Epitácio, em janeiro de 2021, cujos indícios o apontavam como um suposto armeiro e intermediador da mercancia clandestina de material bélico na cidade e na região.