Acusada de envolvimento na tentativa de homicídio de morador de Pacaembu se entrega à Polícia

Uma mulher que é investigada de ter envolvimento na tentativa de homicídio de um caminhoneiro morador de Pacaembu no final do ano passado, se entregou à Polícia Civil na tarde de ontem (15).

Segundo apurado pelo jornalismo Folha Regional, acompanhada de um advogado, inicialmente ela esteve na Delegacia de Polícia de Pacaembu, mas foi encaminhada para a unidade policial de Irapuru, onde o inquérito está em andamento.

Após se apresentar e prestar informações aos policiais, foi lavrado o boletim de ocorrência de captura de procurado e a mesma permaneceu à disposição da Justiça.

Ela seria encaminhada para a Cadeia Pública de Dracena, de onde posteriormente, poderá seguir para o presídio feminino de Tupi Paulista ou para outra unidade prisional do Estado.



O SUPOSTO PLANO

O jornalismo Folha Regional também apurou que além da mulher, um comerciante de Pacaembu já havia sido preso na ocasião do crime como sendo o mandante do crime.

Juntamente com a mulher, o homem é acusado de orquestrar desde a locação de um veículo até a contratação de pelo menos mais dois indivíduos que seriam os responsáveis por executar o plano que resultaria na morte de um caminhoneiro de 43 anos.

Segundo informações extraoficiais, todo o plano custaria o valor de R$ 12 mil e teria motivações passionais.



COMO TUDO ACONTECEU

Segundo informou a Polícia Militar Rodoviária naquela ocasião, por volta das 3h40 de uma segunda-feira, 25 de outubro de 2021, a vítima dirigia um caminhão carregado de tijolos pela Rodovia Júlio Budiski, sentido Irapuru / Flora rica, quando no km 78+800 metros, foi surpreendido com a aproximação de um veículo GM Prisma, com placas de Lucélia, ocupado por dois indivíduos que passaram à disparar tiros contra a cabine.

Durante a situação, também houve a colisão entre o caminhão e o veículo, quando se iniciou um incêndio.

Os indivíduos conseguiram sair do veículo e fugiram tomando como rumo uma área de vegetação.

O caminhoneiro, que não foi atingido pelos disparos e não sofreu nenhum ferimento, saiu do veículo e escondeu-se com receio de que os indivíduos retornassem no local até a chegada da polícia.

Apesar das buscas, não houve sucesso naquele momento em localizar os dois indivíduos.





A DESCOBERTA DOS ENVOLVIDOS

Os trabalhos da Polícia Civil, resultaram na elucidação de que o que era tratado inicialmente como um acidente de trânsito, na verdade tratava-se de uma tentativa de homicídio.

Com a checagem do chassi que foi a única identificação que sobrou do carro incendiado, constatou-se que o veículo havia sido locado pelo empresário pacaembuense em uma empresa de Lucélia, que por sua vez, informou a identidade do homem.

Ele foi conduzido até a Delegacia de Polícia para prestar depoimentos e naquela ocasião, teria feito a confissão dos fatos.

O homem segue preso e os dois envolvidos foragidos. Agora, com a prisão da mulher, novas informações poderão surgir e o caso pode ter novos desdobramentos.