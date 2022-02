FLÓRIDA: Produtores de leite podem participar de programa do Sindicato Rural

O Sindicato Rural de Flórida Paulista está com inscrições abertas para o programa PróLeite, desenvolvido em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).

O programa voltado para os produtores de leite do município visa estimular a atividade e capacitar pequenos produtores no manejo intensivo de produção de leite a pasto, visando aumentar a produção e diminuir os custos da propriedade.

Em módulos anteriores, vários produtores rurais participaram e puderam obter as informações e técnicas na prática concluindo as etapas do programa.

As inscrições podem ser feitas na sede do Sindicato Rural de Flórida Paulista que fica na avenida José Fróio, ao lado de Borges Materiais para Construção.

O curso é gratuito e os participantes além de contarem com todo o aporte técnico, também recebem os certificados.