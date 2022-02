João Neto, da dupla com Frederico, revela que está com câncer de tireoide

O cantor sertanejo João Neto, da dupla com Frederico, comunicou, na tarde de hoje, que está com câncer na tireoide. Ele revelou que o diagnóstico da doença foi dado em dezembro do ano passado através de exames de rotina.

Em postagem no perfil da dupla no Instagram, o artista contou que decidiu tornar público a situação como forma de alerta contra a ‘doença silenciosa’ e aconselhou os fãs a fazerem exames de rotina para não receberem notícias ruins.

Além do tratamento, João Neto irá passar por uma cirurgia de retirada do carcinoma no Hospital de Amor, anteriormente conhecido como Hospital de Câncer de Barretos, localizado no interior de São Paulo.

“Conto muito com as orações de todos, com o pensamento positivo de cada um de vocês. Vou ficar em um hospital que é referência no mundo e se Deus quiser vai dar tudo certo”, finalizou.

Os amigos e fãs do cantor sertanejo fizeram questão de deixar uma mensagem de apoio e força no comunicado.

“Deus está contigo, viu. Vai, encara e volta logo pros palcos da vida que é o seu lugar”, escreveu o cantor João Bosco, da dupla com Vinicius. “Vai dar tudo certo! Deus está contigo”, disse a cantora Wanessa. “Força, a vitória já é sua!!!! Estaremos em oração por você”, declarou a dupla Maria Cecilia e Rodolfo.