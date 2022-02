MARIÁPOLIS: Moradores denunciam descaso e abandono em Centro Comunitário

No início desta semana, a reportagem do jornal e site Folha Regional, recebeu uma denúncia de moradores de Mariápolis sobre o descaso e abandono de um centro comunitário da cidade.



Segundo os moradores do Conjunto Habitacional Monte Alegre, o prédio que deveria abrigar atividades voltadas para a comunidade local, está servindo como depósito de madeiras, máquinas, charretes de tração animal, rações de pastagem, animais e até um veículo.



Fotos enviadas ao Folha Regional, mostram o mato alto em volta do prédio, problemas na estrutura e também confirmam o material relatado pelos denunciantes e que está acumulado no prédio público.

A indignação dos moradores do conjunto habitacional, é de que melhorias têm sido constantemente buscadas para que a população possa voltar à contar com uma estrutura adequada para a prática de atividades de recreação, lazer e até da promoção da saúde, porém, o Poder Executivo, até o momento não apresentou nenhuma solução para o problema.

O QUE DIZ A PREFEITURA

Nossa reportagem buscou o posicionamento da Prefeitura sobre o assunto que através de ofício assinado pelo prefeito Ricardo Mitsuro Watanabe, informou que “a Administração Municipal não recebeu qualquer contato ou reclamação de munícipes relacionadas ao local, bem como esclarece que realiza todas as ações e conservação de seus prédios públicos, para atender às necessidades e garantir a segurança da população”.

