Bombeiros resgatam vítimas após carro tombar em Araçatuba

Tombou

Com o impacto o Siena tombou e os ocupantes ficaram presos no veículo, sendo necessária a intervenção de equipe de resgate do Corpo de Bombeiros. Após o para-brisa ser recortado, as vítimas foram retiradas e não apresentavam ferimentos graves. Memso assim, elas foram encaminhadas para o pronto-socorro municipal para avaliação.

O carro foi desvirado e o trânsito permaneceu interditado por agentes da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. Policiais militares também estiveram no local para registro da ocorrência.

Susto

A condutora do Nissan Kicks comentou que seguia em baixa velocidade pela via quando ocorreu a colisão. O airbag do veículo dela nem chegou a ser acionado.

“Eu nem vi o carro. Quando percebi ele já estava tombando. O susto foi tão grande que quando parei nem consegui sair do veículo”, comentou. O carro, que tem seguro, teve a frente bastante danificada.