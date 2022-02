Em um ano, café fica 56% mais caro para o consumidor

Tomar café está mais caro. Em um ano, o preço para o consumidor subiu 56%, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Apenas em janeiro, o preço do café torrado e moído aumentou 4,7%. A alta nos supermercados é consequência da disparada dos preços no campo.

A saca do café arábica, por exemplo, o mais usado na indústria de torrefação, passou de R$ 485 em 2020 para R$ 1.510 hoje, de acordo com o Centro do Comércio do Café de Minas Gerais (CCCMG). O estado é o maior produtor do país e há dois anos tem registrado queda na produção.