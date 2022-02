FLÓRIDA: Justiça “dá o autorizo” para banco iniciar o pagamento de dívidas da extinta Usina Floralco

O Fórum da Comarca de Flórida Paulista deu nesta quarta-feira (16), o autorizo para que o Banco do Brasil inicie o depósito de valores devidos pelo grupo GAM – Empreendimentos e Participações, aos trabalhadores inscritos no processo judicial travado desde o início da decretação da falência da empresa que ocorreu há mais de 10 anos.

A informação foi obtida pelo jornalismo Folha Regional e confirmada junto ao Fórum da Comarca local.

Segundo apurado, inicialmente, serão pagos os credores cujos nomes constam nas listas editadas pela administradora judicial sob supervisão do Poder Judiciário de Flórida Paulista e que também contou com o trabalho dos advogados e representantes judiciais dos interessados.





PAGAMENTO DE DÍVIDAS DA FLORALCO

O jornal e site Folha Regional também buscou saber dos pagamentos dos funcionários do Grupo Bertolo e obteve de forma oficial a informação de que estes serão efetuados em breve e deverão cumprir o prazo estabelecido em recente assembleia realizada com os trabalhadores e seus representantes.

“Estamos na reta final e a Justiça segue trabalhando para que, na medida do possível, todos tenham os seus direitos garantidos e finalmente possam receber seus créditos, seja de acertos, salários e outros valores que são esperados há mais de uma década”, frisou a juíza de direito Dra. Jéssica de Paula Costa Marcelino.



OS ESFORÇOS DO JUDICIÁRIO

Vale destacar que desde que assumiu o cargo em Flórida Paulista, a juíza Dra. Jéssica de Paula Costa Marcelino, tem se empenhado, na medida do possível, em dar um fim nesta “novela” que tem longos capítulos e que vinha sendo assistida com enorme expectativa pelos trabalhadores e demais credores das massas falidas GAM e Bertolo e que agora parece estar bem próxima de ter um final feliz para os homens e mulheres que tanto dedicaram o suor no trabalho na empresa.