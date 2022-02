LUCÉLIA: Iniciada a substituição da iluminação pública por lâmpadas de led

A Prefeitura de Lucélia está realizando a substituição da iluminação pública por lâmpadas de led.

A ação é resultado de emenda parlamentar do deputado estadual Reinaldo Alguz (PV), no valor de R$ 258mil e contrapartida dos cofres municipais no valor de R$ 53.360,00, totalizando um investimento de R$ 311.360,00. Serão substituídos 369 pontos, dos quais 130 já estão trocados: via de acesso e praça da matriz.

Os próximos locais a serem contemplados serão: av. Brasil (até o pontilhão da Fepasa), av. Internacional; alameda Demétrio Cavlak (da av. Brasil até a estrada Amizade-Joia) e entorno da praça José Firpo.

A nova iluminação irá diminuir a conta de energia pública, gerando economia aos cofres públicos municipais.