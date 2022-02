DRACENA: Empresa pretende investir na produção de sede no Município

Representantes da empresa BRATAC que atua há mais de 70 anos no segmento de fiação de seda natural, com sede em Bastos e Londrina, visitaram Dracena na semana passada. O gerente de matéria-prima Evandro Kasama e o agente sericicula Ademir Esteves e também o médico veterinário Alessandro Antônio se reuniram com o prefeito André Lemos, no gabinete municipal sexta-feira, 11. Participaram da reunião também o secretário de Agricultura Marcos Antônio da Cruz e o engenheiro agrônomo da Prefeitura Jairo Correa.

O assunto em pauta teve por objetivo iniciar parceria intermediada pelo município com pequenos agricultores e a empresa especializada em seda.

O prefeito André Lemos informa que a intenção é oferecer mais um uma opção para os pequenos produtores da cidade, e desta forma gerando empregos também.

A BRATAC, empresa 100% brasileira, participa ativamente de todas as etapas da criação do bicho da seda (Bombyx mori) e depois, dentro de seu complexo industrial, cuida de todos os detalhes que garantem a melhor qualidade do fio.

Conforme a empresa, os sericicultores parceiros da BRATAC, produzem os casulos do bicho da seda apoiados em uma sólida estrutura técnica que lhes garante rentabilidade na produção. Além da assistência técnica, a empresa disponibiliza os insumos necessários para boa prática da criação, assim como mudas de amoreiras, cujas folhas são utilizadas para a alimentação das larvas.

Os produtores contam com o acompanhamento durante todo o processo de produção dos casulos, que são entregues a um dos Depósitos ou Entrepostos de recebimentos instalados pela empresa próximos aos barracões de criação do bicho da seda.

A Fiação de Seda BRATAC é atualmente a única empresa nacional produtora de fios de seda. Destaca-se pela qualidade de seus produtos que alcançam reconhecimento nos melhores mercados consumidores de fios de seda, tais como Europa, Japão e EUA.

O prefeito André Lemos informa que agricultores que tiverem interesse no assunto podem entrar em contato com a diretora de Agricultura Márcia Freitas, através da Casa da Agricultura, através do telefone (18) 3821-3250.