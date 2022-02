FLÓRIDA: Vereador pede providências no combate a enchentes na baixada da cidade

Em sessão da Câmara Municipal de Flórida Paulista, o vereador Professor Rafael usando a Tribuna do legislativo cobrou providências para os problemas de enchentes na baixada da Rua José Fonterrada Vieira e da Avenida Augusta Gava Garbeloto.

O local que é um loteamento que foi doado para construção de moradias sempre apresentou problemas, e novamente este ano com as fortes chuvas de acordo com o vereador levou sofrimento aos moradores.

No telão da Câmara Municipal durante a sessão foi apresentado pelo vereador várias fotos enviadas por moradores mostrando o grande volume de água encobrindo as vias e que acabou entrando nas residências gerando transtornos e prejuízos aos moradores.

O vereador Professor Rafael pediu que precisa de alguma providência para resolver a situação e sugeriu que seja feita uma ação conjunta com elaboração de estudos buscando um projeto para resolver a situação e assim o prefeito, vice e os vereadores buscarem verbas para a solução definitiva do problema.

“Do jeito que está não pode continuar, tem muitas pessoas que deixaram suas casas, pois não suportam a situação que todo começo de ano sofrem, uma vez que sempre prometem resolver a situação e até hoje os problemas continuam”, afirmou o vereador professor Rafael.