Homem é preso acusado de perseguição contra a esposa

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Polícia de Junqueirópolis, prendeu em flagrante nesta sexta-feira (18), um homem 32 anos, suspeito de praticar o crime de perseguição ou Stalking, previsto no artigo 147- A, do Código Penal.

A vítima é a esposa do acusado, após ser agredida em data anterior, decidiu separar do suspeito e ir residir com os filhos na casa de outro familiar. Do fato da agressão a mulher não havia registrado ocorrência.

O acusado inconformado com a separação conjugal, passou a perseguir a vítima nas casas dos parentes. E com receio de acontecer o pior, a vítima compareceu na manhã desta sexta-feira (18), na Delegacia de Polícia de Junqueirópolis para registrar a ocorrência policial, e solicitar o pedido de medidas protetiva.



O homem então a seguiu sua esposa até a repartição pública, onde foi abordado e contido por policiais civis. Em seguida, o acusado foi autuado em flagrante pelo crime de perseguição.

Após a realização da audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva e encaminhado para Sistema Prisional.

Foi instaurado ainda inquérito policial para apurar os crimes de Violência Doméstica e Lesão Corporal praticado anteriormente contra a esposa.