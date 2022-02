João Neto, dupla de Frederico, recebe alta após cirurgia para tratar câncer

O cantor João Neto, dupla com Frederico, recebeu alta após realizar uma cirurgia para tratar um câncer na tireoide. O procedimento foi realizado ontem, um dia após o sertanejo anunciar a doença. Ele havia sido diagnosticado em dezembro.

“Pessoal, graças a Deus já recebi alta do hospital, agora vou ficar de repouso em casa. Gostaria de agradecer todas as orações, preces ou qualquer manifestação de carinho, e todas as energias positivas que recebi”, postou João Neto, que mostrou em vídeo sua saída do hospital.

A cirurgia foi realizada no Hospital de Amor, anteriormente conhecido como Hospital de Câncer de Barretos, localizado no interior de São Paulo. O cantor deve tirar um repouso de 15 dias e não precisará passar por quimioterapia.