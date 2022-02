Polícia Militar faz apreensão de arma

A Polícia Militar de Osvaldo Cruz prendeu um homem com uma arma em casa.

Os polícias tinham informações a respeito de uma arma irregular em residência, quando no endereço os policiais tiveram autorização da esposa do suspeito para uma busca.

A arma foi encontrada dentro do guarda roupas. Trata-se de uma pistola de calibre 635, com oito munições intactas.

Após diligências, a Polícia Militar encontrou o proprietário da arma, que alegou ser sua e não possuir registro.

O suspeito, a arma e as munições foram levadas ao plantão da Polícia Civil para as providências do caso.