Salmourão comemora 63 anos

Nesta sexta-feira, dia 18 de fevereiro, Salmourão está completando 63 anos de emancipação política-administrativa.

A origem do nome se dá pela formação do solo do município, constituído a partir da decomposição de rochas graníticas e gnaisses claros, conhecido como “massapé” ou “salmourão”.

O povoamento da região iniciou-se após 1940, com o desbravamento da mata, organizado pela família de Max Wirth, estando entre os primeiros colonizadores, Joaquim Costa, Joaquim Pereira, Adriano Dezuani, Manoel José do Nascimento, Fidelis Franco Maioli e Antônio Xavier da Silva. A primitiva sede do Distrito de Salmourão foi localizada no povoado de Massapé, com terras desmembradas do município de Osvaldo Cruz. Em 1959, Salmourão conquistou sua autonomia.

A cidade tem como prefeita Sonia Gabau que aformou que ficou durante um ano de forma interina e foi eleita no final do ano passando, tendo como vice-prefeita Márcia Pravato, assumindo de forma definitiva como prefeita no começo deste ano.

“Essa data é motivo de orgulho e alegria. Fiquei um ano como prefeita interina e, graças a Deus, fizemos um bom relacionamento com o Governo do Estado, conseguindo muitos recursos para todos os setores”, destaca a prefeita sobre o aniversário de Salmourão.

Otimista com o futuro de Salmourão a prefeita Sônia Gabau tem vários projetos em execução com prioridade a geração de emprego. Ela ainda comemora a recente conquista da pavimentação da estrada que liga Salmourão à usina sucroalcooleira de Lucélia, uma antiga reivindicação dos moradores. A melhoria vai beneficiar produtores da região, usinas de cana e açúcar que realizam escoamento da produção pela via, além da população em geral, já que boa parte dos moradores de Salmourão atuam no ramo sucroalcooleiro.

Outro importante ponto a comemorar é a revitalização da Praça da Bandeira, no valor de R$ 700 mil. O espaço ganhou escritura depois de 54 anos da inauguração.

A Câmara Municipal de Salmourão tem como presidente o vereador Fernando Roçato e vereadores Professor Leandro, Da Cruz, Carlim Capeta, Silvana, Francine, Tenente Eduardo, João Leme e Wesley Barbosa.

De acordo com a prefeita devido à pandemia, os eventos de grande público em comemoração ainda não podem acontecer. No entanto, neste sábado (19), será realizada a missa de ação de graças do aniversário e a população está convidada a comparecer.