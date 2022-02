Polícia Rodoviária apreende “veículo dublê” após acidente

Conforme informou o Policiamento Rodoviário, o veículo com placas de Belo Horizonte (MG) se acidentou na noite da última quinta-feira (17) na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425). Na ocasião, o condutor transitava no sentido Rinópolis a Martinópolis, quando perdeu o controle da direção e chocou contra um barranco. Na sequência, o carro caiu em uma ribanceira à esquerda de sua mão de direção.

Após várias consultas no sistema e contato com o proprietário, foi verificado que o automóvel legítimo estava na garagem da empresa do dono do carro. Então, por meio da consulta no chassi do automóvel recolhido, os policiais confirmaram que tratava-se de um veículo de mesma marca/modelo, ano e cor, porém, a placa verdadeira era outra e constava queixa de roubo.