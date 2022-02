DRACENA: Santa Casa pede credenciamento como hospital de ensino ao Ministro da Educação

Na segunda-feira (15/ 02) o Ministro da Educação Milton Ribeiro esteve em Dracena e os diretores da Santa Casa de Dracena – Hermes Tamura, Vice-Provedor, Antônio Fávero, Tesoureiro e o Diretor Jurídico Dr. Celso Naoto Kashiura, que em sintonia com os Diretores da Fundec Edson Kai, Ênio Garbelini, Dra. Marilda Milanez Morgado de Abreu e o Presidente do Conselho de Curadores – Paulo Peres, estiveram com a autoridade federal.

Na oportunidade salientaram a necessidade do credenciamento da Santa Casa de Dracena como Hospital de Ensino, importante instrumento de qualificação dos graduandos em medicina.

Na sequência lógica de estabelecer a formação de especialistas.

O prefeito de Dracena André Lemos em seu discurso reiterou os pedidos de habilitação como hospital de ensino e a implantação de residência médica.

O Ministro Milton Ribeiro fez exibir um vídeo com a palavra do Presidente Bolsonaro dizendo que os pleitos recebidos serão analisados e atendidos na medida do possível. No evento compareceu o Ministro e astronauta Marcos Pontes da Ciência e Tecnologia.