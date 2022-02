Homem furta carro, atropela duas pessoas em calçada e bate veículo em muro de residência

No local, estava um homem, de 32 anos, que tinha escoriações pelo corpo. Ele relatou que estava sentado na calçada junto com sua tia, de 45 anos, quando um carro perdeu o controle da direção, os atropelou e bateu no muro de uma residência do outro lado da via.

A mulher foi socorrida e levada para o Pronto-socorro local, onde foi constatada fratura na costela. Ela permaneceu em observação.

No local, também compareceu o dono do carro, de 36 anos. Ele disse que havia deixado o veículo estacionado ao lado de uma igreja, na mesma avenida, com a chave no contato e vidros abertos. Após sair da igreja, viu que o automóvel não estava mais parado onde ele o havia deixado.

Os militares receberam informações sobre o autor do atropelamento que, segundo a corporação, já é conhecido nos meios policiais.

A PM realizou diligências até a casa do possível envolvido no atropelamento e localizou o rapaz, de 21 anos.

Segundo a equipe, ele estava “visivelmente ébrio e com um corte na mão esquerda suturado”.