Morre o empresário floridense Donato Jordão

Faleceu aos 72 anos de idade no fim da tarde desta segunda-feira (21), o empresário floridense Donato Jordão.

Ele atuou por muitos anos no comércio de gás e água mineral e tornou-se popular pelo bom atendimento prestado e a amizade cultivada com os clientes e a população floridense.

Donato travou uma intensa batalha contra o câncer e teve como “torcida” uma população inteira que a cada etapa do tratamento vibrava com suas evoluções positivas e se unia em oração a cada novo desafio que lhe era imposto para enfrentar.

Infelizmente, foi acometido pela Covid-19, fazendo com que tivesse a sua saúde prejudicada sendo internado para tratar a doença que chegou a vencer, mas que lhe debilitou ainda mais, causando o seu falecimento.



Casado com a professora Maria de Lourdes Borges Jordão, ou a “Lourdinha”, apelido carinhoso dado pela família e amigos, sempre teve na esposa uma amiga, companheira e inseparável parceira em cada etapa de seus tratamentos de saúde. Com ela, também colecionou incontáveis momentos de alegria e felicidades, dois deles, são o nascimento dos filhos Cássio e Fernando Borges.



Donato deixou o legado de um homem de coração extremamente caridoso, manso e humilde; digno de ser chamado de “guerreiro” pelas barreiras e os desafios que a vida lhe impôs e que em momento algum se deixou abater, enfrentando firme, forte e com a fé inabalável em Deus até o último momento.

Fica o exemplo à ser seguido e as boas ações desenvolvidas ao longo de sua vida.



Aos familiares e amigos os votos de pesar do Grupo Folha Regional (Jornal TV e Sites) e o pedido para que Deus conforte os corações, dando-lhes a paz e o entendimento necessários neste momento de profunda tristeza, além do pensamento voltado para a certeza que neste momento, Donato está ao lado do Criador.



VELÓRIO E SEPULTAMENTO

Ao jornalismo Folha Regional, a família informou que o velório será realizado das 8h às 10h desta terça-feira (22) no Velório Municipal.

A Funerária Flórida é a responsável pelo translado e os trâmites para a cerimônia de despedida do floridense.