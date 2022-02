SUPERMERCADOS IKEDA oferece refeições diariamente

O Supermercados Ikeda de Flórida Paulista oferece aos seus clientes refeições diárias com a qualidade e sabor que você procura.

Na rotisserie Ikeda, são elaborados pratos com o acompanhamento de uma nutricionista visando garantir ainda um valor calórico adequado para cada refeição.

O cliente pode optar por comer no supermercado que conta com um espaço dotado de todo o conforto para as refeições diárias, ou levar a marmita para casa.

Com um cardápio diferenciado, o Supermercados Ikeda oferece todos os sábados a sua deliciosa feijoada, sucesso de vendas e que ganhou a preferência dos clientes.

Nas suas compras ou no dia a dia, saboreie as delícias da rotisserie do Supermercados Ikeda. Na avenida São Paulo, nº 263 – centro da Cidade Amizade. Telefone: (18) 99721-1203, chame no “zap” e receba diariamente as ofertas e o cardápio atualizado.