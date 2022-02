DER autoriza obra emergencial na Rodovia Julio Budiski em Flora Rica

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) autorizou a contratação direta da empresa REP Engenharia e Serviços Ltda, com dispensa de licitação, para a realização de obras emergenciais da galeria na Rodovia Júlio Budiski, quilômetro 69 mais 760 metros.

Na ligação entre Flora Rica e Irapuru o trânsito está interditado em função do rompimento da antiga galeria com as chuvas que caíram no final do mês de janeiro.

Por esta razão os motoristas estão passando por um desvio improvisado por uma estrada de terra em torno de 10 km, o que tem gerado enormes transtornos, prejuízos e causados até mesmo acidentes.





Diante da grave situação, uma vez que a Rodovia é considerado essencial para a ligação da Nova Alta Paulista com Presidente Prudente, foi necessário o contrato de forma emergencial para diminuir a burocracia e assim executar rapidamente o serviço.

Na manhã desta terça-feira (22), a empresa contratada pelo DER já iniciou os serviços no local para a construção da nova galeria.

De acordo com informações do DER a nova galeria terá tubos de concreto de 3,5 m x 3,5 m.