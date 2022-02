FLÓRIDA: Prefeito e vice apresentam reivindicações em audiência com o Governo do Estado

No dia 14, o deputado estadual Mauro Bragato organizou uma reunião entre os secretários executivos de Desenvolvimento Regional, Rubens Cury, e da Habitação, Fernando Marangoni, com 36 prefeitos da região do Oeste Paulista, para debater ações e investimento nas áreas de infraestrutura urbana e habitação.

O prefeito Wilson Fróio Júnior e o vice-prefeito Sidnei Gazola participaram da reunião, onde protocolaram pedido de recursos financeiros no valor de R$ 500 mil para modernização da iluminação pública com lâmpadas led e ainda apresentaram pedido de liberação de recursos no valor de R$ 500 mil para reforma e modernização de infraestrutura esportiva, visando a execução de obras na quadra esportiva municipal, localizada no fundo da Prefeitura.

Em conversa com a reportagem do site e jornal Folha Regional, o deputado Mauro Bragato informou que os pedidos apresentados pelos prefeitos estão priorizados para ser atendidos pelo Governo do Estado.