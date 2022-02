JUNQUEIRÓPOLIS: Criado o Conselho de Administração Participativa Municipal (CAP)

Em reunião realizada, na sala de reuniões da prefeitura, com a participação de cidadãos e cidadãs foi criado o Conselho de Administração Participativa Municipal de Junqueirópolis (CAP).

De início, foi apresentado aos participantes o vídeo institucional que representa o engajamento da população para o desenvolvimento do município, histórico financeiro (contas) e as projeções do PDM – Plano de Desenvolvimento Municipal para 2022.

A reunião foi mediada pelo prefeito Osmar Pinatto, que recepcionou a todos os participantes em uma reunião democrática visando o debate sobre a participação popular e representativa nas ações da Administração Municipal com a criação do Conselho de Administração Participativa.

Todos os participantes puderam fazer suas colocações e apresentaram sugestões, que envolvem a participação popular, sendo o Conselho aprovado por todos os presentes em votação por aclamação.

O CAP contará com a participação direta de pessoas que representam a sociedade civil, entidades assistenciais, clube de serviços, representantes de classes, do agronegócio, comércio, indústria, sendo uma instituição cidadã reconhecida pelo poder público, cuja função principal é participar das ações administrativas da cidade, trazendo informações e sugestões que contribuam para decisões governamentais.

Sobre a bandeira participativa, o prefeito Osmar Pinatto destacou que a democracia e a vontade popular de participar e se mobilizar mais ativamente, trará segurança para as decisões administrativas com a instituição do CAP.