Motorista de caminhão morre em grave acidente na SP-294

O adamantinense Ângelo Roberto Zaparoli, 57 anos, faleceu em decorrência de um grave acidente ocorrido entre o fim da tarde e o início da noite desta terça-feira (22) na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294) em Iacri.

Segundo apurou o grupo de mídias composto pelo Folha Regional, Mais Tupã e Jornal Cidade Aberta, o acidente ocorreu na altura do km 550, no município de Iacri próximo do “Posto Irmãozão”, quando o caminhão com placas de Adamantina carregado de cebola e alho seguia no sentido Tupã / Iacri e acabou invadindo o canteiro às margens da rodovia batendo em outros veículos de carga que estavam estacionados no pátio do posto.

O caminhão tombou e no local foi constatado que o motorista que foi projetado para fora, estava em óbito. O ajudante que o acompanhava foi socorrido com ferimentos aparentemente leves até uma unidade de saúde.



Outra vítima que estava no local foi socorrida com ferimentos leves.

A Funerária Frei Galvão realizou a remoção do corpo e o translado até o Instituto Médico Legal de Tupã onde os médicos legistas vão realizar exames e posteriormente liberá-lo para velório e sepultamento.

As causas do acidente ainda vão ser apuradas pela Polícia Científica que vai emitir um laudo que será juntado ao inquérito da Polícia Civil.

Atuaram nesta ocorrência a Polícia Rodoviária, Corpo de Bombeiros e equipes da concessionária que administra a rodovia.