Motorista fica ferido em capotamento na SP-294

Na madrugada desta segunda-feira (21) próximo das 3h o frentista do Posto de Iacri (SP – 294 Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros) foi surpreendido por um alto barulho vindo da pista, próximo ao estabelecimento. Imediatamente o trabalhador entrou em contato com a Polícia Militar pelo 190, informando sua suspeita de um capotamento.

De acordo com informações posteriores, um motorista perdeu o controle do seu carro, bateu no canteiro lateral e capotou até a placa de informações da Rodovia. A vítima foi arremessada para fora do veículo e encontrada cerca de 3 metros longe do local.

A PM iniciou os primeiros atendimentos, foi continuado pelos socorristas da empresa Eixo, que chegaram rapidamente na área. O ferido foi e encaminhado para Santa Casa de Tupã.

Atenderam a ocorrência e cuidaram da sinalização da pista a Polícia Militar de Iacri com o Cabo Valdeir, Cabo Ruiz e Soldado Reinof.

O registro do boletim foi realizado pela Polícia Militar Rodoviária com o Cabo La Serra.