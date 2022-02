Mulher fica ferida em acidente entre carro e caminhão na SP-294 em Adamantina

Uma mulher ficou ferida em um acidente ocorrido na manhã desta terça-feira (22) na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294) em Adamantina.

O acidente ocorreu próximo da Base da Polícia Militar Rodoviária quando um caminhão com placas de Penápolis e um Uno seguiam no sentido Adamantina / Lucélia.

Por motivos ainda desconhecidos, houve a colisão do Uno com placas de Lucélia na traseira do caminhão carregado de blocos.

A mulher que estava sozinha no veículo ficou ferida e foi socorrida e levada para o Pronto Socorro de Adamantina.

Momentos antes da postagem desta notícia, nossa reportagem falou com o irmão da mulher vítima do acidente que informou que apesar do susto e dos ferimentos leves, ela passa bem.

O motorista do caminhão, além do susto, não sofreu ferimentos.

As causas do acidente vão ser apuradas pela Polícia Científica.

Atuaram nesta ocorrência a Polícia Rodoviária, Corpo de Bombeiros e profissionais da concessionária Eixo.