SALMOURÃO: Prefeita assina termo de compromisso para instalação do Posto “Sebrae Aqui”

No dia 8 de fevereiro, aconteceu em Presidente Prudente uma reunião que contou com a presença do diretor de Administração e Finanças do Sebrae-SP, Guilherme Campos e do gerente regional do Sebrae-SP José Carlos Cavalcante, para apresentação do programa de expansão dos postos de atendimento “Sebrae Aqui” para os municípios da região.

O evento contou ainda com a presença do diretor regional da Secretaria de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado, professor Francisco Torturello (Xycão).

Na oportunidade, a prefeita Sônia Gabau esteve presente, onde assinou termo de compromisso para instalação do Posto “Sebrae Aqui” em Salmourão.

O “Sebrae Aqui” é um canal de atendimento presencial e de articulação criado a partir da celebração de parcerias entre o Sebrae-SP, prefeituras e entidades sem fins lucrativos, interessadas na promoção da competitividade, do desenvolvimento sustentável, da melhoria do ambiente legal e de negócios das micro e pequenas empresas, contribuindo com o fortalecimento da economia e o fomento do empreendedorismo local.

Desta forma, o posto do “Sebrae Aqui” é voltado para a melhoria do ambiente legal e de negócios das micro e pequenas empresas, contribuindo com o fortalecimento da economia, o fomento do empreendedorismo local e da inclusão produtiva, desta maneira também contribuindo com a geração de emprego e renda.