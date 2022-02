FLÓRIDA: Deputado tenente Coimbra viabiliza verba de R$ 100 mil para Saúde

O prefeito Wilson Fróio Júnior e o vice-prefeito Sidnei Gazola receberam ofício confirmando a indicação de uma Emenda Parlamentar Impositiva através do deputado estadual tenente Coimbra.

De acordo com o ofício do deputado tenente Coimbra, a indicação de Emenda Parlamentar Impositiva é no valor de R$ 100 mil destinada para a Prefeitura Municipal de Flórida Paulista para custeio nas ações e serviços de saúde.

A destinação desta verba atende pedido do vice-prefeito Nei Gazola e do vereador José Donizete Guerlandi (Zé do Ico) para o deputado tenente Coimbra apresentado em julho do ano passado durante visita a seu escritório político juntamente com o prefeito Fróio.

Fróio e Nei Gazola destacaram que essa verba será de grande importância para atender a população floridense no setor de Saúde e agradeceram o deputado tenente Coimbra.