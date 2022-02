IRAPURU: Vereadora pede ampliação de creche para atendimento de crianças em lista de espera

Em sessão da Câmara Municipal de Irapuru, a vereadora Meire Calegon apresentou indicação solicitando à administração municipal para que junto ao setor competente da Prefeitura, viabilize mecanismos visando a ampliação do prédio da creche municipal “Octavina Sant’ana Caivano”.

Ressaltou a vereadora que “é obrigação do município garantir a vaga em creche sempre que houver a manifestação do interesse em matricular a criança, e o não atendimento deste direito constitui violação do direito à educação”.

Também destacou que “a creche é lugar de aprendizagem, cuidado, brincadeiras e socialização com outras crianças, e embora não seja uma obrigação dos pais matricular a criança de 0 a 3 anos na creche, esta deve ser uma escolha da família e não uma decisão motivada pela falta de vagas, sendo portanto, de urgência providências por parte da administração municipal no sentido de proporcionar atendimento para todas as crianças do município”.