Mulher é encontrada morta em praça

A Polícia Militar, que foi acionada às 9h30, informou que a vítima era pessoa em situação de rua. O corpo foi encontrado do lado de fora do banheiro da praça. A mulher estava somente com as roupas do corpo e enrolada em uma coberta.

Foram também pessoas em situação de rua que acionaram a corporação.

A Polícia Civil informou que não havia sinais de violência no corpo da vítima.