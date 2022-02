OSVALDO CRUZ: Prefeitura adquire equipamento para limpeza de ruas e avenidas da cidade

Recentemente, a Prefeitura do Município de Osvaldo Cruz adquiriu novo maquinário para a limpeza das vias públicas.

A Prefeitura de Osvaldo Cruz investiu perto de R$ 100 mil na compra deste equipamento que irá auxiliar a equipe de limpeza do município e será utilizado no período noturno, quando as ruas da cidade estão vazias.

A prefeita Vera Morena reitera que a compra do novo equipamento não irá prejudicar o emprego de nenhum funcionário público. “A máquina entrará em operação assim que o treinamento do funcionário responsável por seu manuseio for finalizado”, informou a prefeita.

A intenção da Prefeitura de Osvaldo Cruz é, futuramente, adquirir uma segunda unidade do mesmo equipamento, visando estender o serviço de limpeza para todos os bairros da cidade.