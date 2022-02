Pescador amador é autuado em R$ 1,4 mil por armazenar 22 quilos de peixes de pesca proibida

A equipe da Polícia Militar Ambiental chegou até a residência no Bairro Indaiá do Aguapeí após uma denúncia.

No local, os policiais encontraram dentro de um freezer 22 quilos de peixes das espécies pintado, piapara, curimbatá, palmito e piauçu, todos nativos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraná, com tamanhos irregulares e sinais de captura com petrecho proibido para o pescador amador.