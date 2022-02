ADAMANTINA: Prefeitura inaugura ampliação do Pátio de Compostagem e Barracão

Na manhã de hoje (24), a Prefeitura de Adamantina realizou a inauguração da ampliação do Pátio e do Barracão no Centro de Compostagem.

A cerimônia contou com a presença do prefeito Márcio Cardim, Presidente da Mancomunidade Trinacional Fronteriza Río Lempa, Cesar Roldan Agustín Franco; presidente da Câmara Municipal, Paulo César Cervelheira; Prof. Dr. Vagner Amado Belo de Oliveira, coordenador do Projeto Euroclima+ pela UniFAI, secretário de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, Thiago Benetão, o coordenador do Projeto Euroclima+ e do Projeto Eficiência Energética pela Prefeitura, William Bachega; o gerente da Mancomunidade Trinacional Fronteriza Río Lempa, Héctor Alonso Aguirre; o coordenador do Projeto Eficiência Energética pela Energisa, Thiago Peres de Oliveira; Prof. Dr. e Pesquisador da UniFAI, José Aparecido Dos Santos, demais vereadores, secretários e agricultores.

O Prof. Dr. Vagner Amado Belo de Oliveira explicou como o processo para a criação do composto acontece e sobre as pesquisas que estão sendo desenvolvidas para acelerar o tempo no processo de produção.

O gerente da Mancomunidade Trinacional Fronteriza Río Lempa, Héctor Alonso Aguirre afirmou que as cidades precisam de líderes que transformem a realidade de todos os cidadãos. “No dia de ontem(23), estivemos em propriedades rurais e ficamos muito contentes em ouvir dos agricultores que a Prefeitura olhou para eles e está apoiando com assistência técnica e levando insumos agrícolas que barateiam a produção”, afirmou.

Paulo Cervelheira, presidente da Câmara, relembrou que em 2019 foi aprovado pelos vereadores o Programa de Aquisição de Alimentos Municipal e destacou a ampliação do Pátio.

O Presidente da Mancomunidade Trinacional Fronteriza Río Lempa, Cesar Roldan Agustín Franco contou que a visita tem servido para que eles obtenham conhecimento para replicar na América Central. “Podemos observar que os resultados são efetivos, pois a produção aumentou assim como a melhora da qualidade”, comentou.

Em seu discurso, o prefeito Márcio Cardim relembrou que foi o Prof. Cido que deu início ao projeto.

“Quero parabenizar o William e os demais integrantes do projeto e também ao Thiago da Energisa. O projeto foi maravilhoso e poderemos replicar. Já apresentamos o projeto para o embaixador da Alemanha em reunião ontem (23), e propusemos a sua multiplicação. Com certeza vamos avançar em outros municípios e o Hector já está fazendo uma ponte com a Espanha, na cidade de Valência. São mais portas se abrindo, sempre tendo como foco a agricultura familiar”, assegurou.

Em seu discurso também, o prefeito Márcio Cardim relatou que já foram investidos mais de 6 milhões na agricultura familiar nos últimos anos.

“A agricultura familiar é um dos pilares de nossa administração. Vamos seguir investindo para que cada vez mais nossos produtores possam agregar aos seus produtos maior competitividade e valor de mercado”.

Sobre o Barracão

O Barracão de compostagem foi construído em virtude da parceria que foi firmada entre Prefeitura de Adamantina, UniFAI e Comunidade Trinacional Fronteiriça Rio Lempa (Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa, no nome original em espanhol, composto por nove municípios da Guatemala, El Salvador e Honduras, países da América Central que integram um programa que tem como foco a produção resiliente de alimentos frente à mudança climática.

O barracão tem aproximadamente 400m² de construção e para a execução da obra foi investido o montante de $173.223,26 financiado pela União Europeia e pela Agência Alemã de Cooperação Internacional (GIZ), por meio do Programa Euroclima+.

A estrutura foi construída com o objetivo de viabilizar implementos e oferecer melhores condições de trabalho para os profissionais que atuam no local.

Ampliação do Pátio de Compostagem

O antigo pátio de Compostagem media 3 mil m² e agora, passará a ter aproximadamente 8 mil m². A estrutura é usada para o desenvolvimento do Projeto de Eficiência Energética desenvolvido pela Prefeitura de Adamantina em parceria com a Energisa.

O Projeto de Eficiência Energética desenvolvido pela Prefeitura de Adamantina em parceria com a Energisa visa o aproveitamento dos resíduos de poda de árvores e os resíduos orgânicos das cozinhas das escolas municipais para serem transformados em adubo e destinados à população por meio do programa Agricultura Familiar e para os participantes dos programas sociais da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social.