Após colidir na traseira de veículo, caminhão carregado de mandioca tomba em vicinal

Uma colisão traseira envolvendo um caminhão e um carro e que felizmente não resultou em pessoas feridas foi registrada na Vicinal Adelmo Piva (SPV-051), que liga Tupã ao município de Quatá e a rotatória de acesso a Bastos, no início da noite dessa quarta-feira, dia 23. Devido acidente, ocorrido por volta das 18h46, a vicinal ficou totalmente interditada em virtude da carga de mandioca, que era transportada no caminhão, ter caído sobre as pistas.



Segundo informações, o caminhão VW 17.300 transitava no sentido Tupã a Quatá e logo após a rotatória que dá acesso a vicinal que liga ao município de Bastos ocorreu a colisão na traseira de um automóvel Gol, que transitava a frente e teve que reduzir a velocidade devido a água da chuva que estava sobre a via. O Corpo de Bombeiros com as viaturas de Salvamento ABS-10103 e Guarnição de Resgate UR-10116 foram ao local e constataram que ninguém se feriu.



A vicinal ficou totalmente interditada devido a carga de mandioca que era transportada no caminhão ter caído sobre as pistas. As viaturas do Policiamento de Área de Tupã estiveram no local para e registrar a ocorrência e sinalizar a vicinal, deixando o local em segurança.