Deputado Vinicius Camarinha visita Flórida Paulista a anuncia máquina retroescavadeira

O deputado estadual Vinicius Camarinha visitou Flórida Paulista na tarde da última quinta-feira. Ele foi recepcionado pelo prefeito Wilson Fróio Junior, vice-prefeito Sidnei Gazola, vereadores, secretários municipais e representantes de entidades.



Também presente o seu representante em Flórida Paulista e região, o ex-vereador Socrates Adalberto da Costa.



Amigo do prefeito de Fróio de muitos anos, o deputado destinou vários recursos para a Cidade Amizade em diversos setores e atualmente é o líder do Governo do Estado na Assembleia Legislativa. O deputado visitou a Santa Casa de Misericórdia onde ele viabilizou recursos para aquisição de um novo aparelho de Raio X.



Na oportunidade recebeu o pedido de novos recursos para o hospital Floridense. Também o deputado visitou a praça Gerson Veronese Ferracini que foi reformada e modernizado com recursos destinados por ele. Visitou ainda a pista de Cooper que foi destinado recursos por ele e que no local será construída o Projeto Areninha (nova praça esportiva), que está sendo iniciado e que também foi viabilizado pelo deputado.



Ainda esteva na Avenida Aguapeí na Vila Monteiro onde será pavimentada com verba viabilizada pelo deputado Vinicius Camarinha no valor de R$ 450 mil. O deputado esteve na secretaria municipal de Educação onde falou com autoridades floridenses e representantes de entidades de Flórida Paulista.



Também compareceram representantes e vereadores de diversas cidades como: Junqueirópolis, Irapuru, Lucélia, Mariápolis, Flora Rica, entre outros. Na oportunidade o deputado Vinicius Camarinha anunciou a liberação de uma máquina restroescavadeira para Flórida Paulista através do Governo do Estado.



A máquina será liberada em breve de acordo com o deputado para garantir melhor atendimento à população Floridense através da Prefeitura.



O deputado ainda visitou a redação do jornal e site Folha Regional, onde concedeu entrevista exclusiva falando sobre o seu mandato.